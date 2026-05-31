Кукурелья назвал неожиданного фаворита чемпионата мира — 2026

Крайний защитник сборной Испании и «Челси» Марк Кукурелья назвал две национальные команды, которые могут удивить на чемпионате мира 2026 года.

«Фавориты? Всегда есть традиционные претенденты, но… Думаю, у Нидерландов отличная команда.

А Эквадор, который не вызывал у меня доверия, может добиться успеха. У этой сборной хорошие игроки, которые способны всё сделать правильно. Надеюсь, они скоро вернутся домой — в Эквадор (улыбается)», — приводит слова Кукурельи Mundo Deportivo.

27-летний защитник является действующим чемпионом Европы в составе сборной Испании. Всего за «Ла Фурия Роха» Кукурелья провёл 23 матча.

Кукурелья спел песню про Холанда, празднуя победу Испании: