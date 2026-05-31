Геннадий Орлов разобрал пропущенный Сафоновым гол в финале Лиги чемпионов

Известный футбольный комментатор и журналист Геннадий Орлов прокомментировал пропущенный голкипером «ПСЖ» Матвеем Сафоновым гол в финале Лиги чемпионов УЕФА с лондонским «Арсеналом». Вчера, 30 мая, парижский клуб обыграл «канониров» в серии пенальти и второй год подряд выиграл Лигу чемпионов. Матвей Сафонов пропустил гол уже на шестой минуте встречи.

«В комментариях пишут: почему Сафонов держал руки внизу, когда «Арсенал» забивал?» Да потому что с такой позиции обычно бьют низом в дальний угол, а этот попал под перекладину. Специально так пробить очень сложно. И среагировать на такой удар невероятно тяжело. Нельзя обвинять вратаря в этом пропущенном голе», — сказал Орлов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Олегом Лысенко.