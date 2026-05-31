Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Лучший букмекер Матч-центр Новости Эфир Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Германия — Финляндия. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2RanykKoCD
Смотреть трансляцию
21:45 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Геннадий Орлов разобрал пропущенный Сафоновым гол в финале Лиги чемпионов

Геннадий Орлов разобрал пропущенный Сафоновым гол в финале Лиги чемпионов
Комментарии

Известный футбольный комментатор и журналист Геннадий Орлов прокомментировал пропущенный голкипером «ПСЖ» Матвеем Сафоновым гол в финале Лиги чемпионов УЕФА с лондонским «Арсеналом». Вчера, 30 мая, парижский клуб обыграл «канониров» в серии пенальти и второй год подряд выиграл Лигу чемпионов. Матвей Сафонов пропустил гол уже на шестой минуте встречи.

Лига чемпионов . Финал
30 мая 2026, суббота. 19:00 МСК
ПСЖ
Париж, Франция
Окончен
1 : 1
4 : 3
Арсенал
Лондон, Англия
0:1 Хаверц – 6'     1:1 Дембеле – 65'    

«В комментариях пишут: почему Сафонов держал руки внизу, когда «Арсенал» забивал?» Да потому что с такой позиции обычно бьют низом в дальний угол, а этот попал под перекладину. Специально так пробить очень сложно. И среагировать на такой удар невероятно тяжело. Нельзя обвинять вратаря в этом пропущенном голе», — сказал Орлов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Олегом Лысенко.

Материалы по теме
Мы должны гордиться Сафоновым. Матвей вернул Россию в мировой футбол
Мы должны гордиться Сафоновым. Матвей вернул Россию в мировой футбол
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android