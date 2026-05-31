Жена Матвея Сафонова объяснила, почему не стала брать фамилию мужа

Марина Кондратюк, жена вратаря «ПСЖ» Матвея Сафонова, объяснила, почему не стала брать фамилию мужа после бракосочетания.

— Ты сказала, что ты не Сафонова, а Кондратюк.

— Мы официально женаты. Оставила свою фамилию, потому что мой муж очень адекватен, он понимает. Матвей мне сказал: «Есть вещи намного важнее, чем смена фамилии. Если ты когда-нибудь захочешь, буду этому очень рад. Ты можешь оставить свою фамилию, потому что знаю, что ты её очень любишь».

— У тебя односложная фамилия или Сафонова ты прибавила?

— Нет.

— А Матвея заставила Кондратюк поставить?

— Нет, у него уже есть свой бренд, поэтому я думаю, что это добрая история, — сказала Кондратюк в выпуске на YouTube-канале Fonbet.