Германия — Финляндия. Прямая трансляция
Жена Матвея Сафонова объяснила, почему не стала брать фамилию мужа

Жена Матвея Сафонова объяснила, почему не стала брать фамилию мужа
Комментарии

Марина Кондратюк, жена вратаря «ПСЖ» Матвея Сафонова, объяснила, почему не стала брать фамилию мужа после бракосочетания.

— Ты сказала, что ты не Сафонова, а Кондратюк.
— Мы официально женаты. Оставила свою фамилию, потому что мой муж очень адекватен, он понимает. Матвей мне сказал: «Есть вещи намного важнее, чем смена фамилии. Если ты когда-нибудь захочешь, буду этому очень рад. Ты можешь оставить свою фамилию, потому что знаю, что ты её очень любишь».

— У тебя односложная фамилия или Сафонова ты прибавила?
— Нет.

— А Матвея заставила Кондратюк поставить?
— Нет, у него уже есть свой бренд, поэтому я думаю, что это добрая история, — сказала Кондратюк в выпуске на YouTube-канале Fonbet.

