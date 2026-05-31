Германия — Финляндия. Прямая трансляция
Главная Футбол Новости

Геннадий Орлов привёл в пример российским нападающим форвардов «ПСЖ»

Геннадий Орлов привёл в пример российским нападающим форвардов «ПСЖ»
Известный футбольный комментатор и журналист Геннадий Орлов привёл в пример российским нападающим форвардов «ПСЖ», проанализировав противостояние парижан с «Арсеналом» в финале Лиги чемпионов УЕФА. Вчера, 30 мая, французский клуб обыграл «канониров» в серии пенальти и второй год подряд выиграл титул Лиги чемпионов.

Лига чемпионов . Финал
30 мая 2026, суббота. 19:00 МСК
ПСЖ
Париж, Франция
Окончен
1 : 1
4 : 3
Арсенал
Лондон, Англия
0:1 Хаверц – 6'     1:1 Дембеле – 65'    

«Очень хороший получился финал. Играла атака против обороны. «Арсенал» наиграл фантастическое количество сухих матчей за сезон. Практика показывает, что чаще всего чемпионами становятся клубы, которые меньше всех пропускают. «Арсенал» как раз и силён своей обороной. Поражает дистанция между защитниками и полузащитниками — пять-семь метров! На одной половине поля такая концентрация игроков, что просто некуда проткнуться. Конечно, у Артеты нет таких нападающих, как у «ПСЖ». У французов три форварда мирового класса — Дембеле, Дуэ и, конечно, Хвича Кварацхелия. Они индивидуально очень сильны — обыгрывают один в один любого защитника. К этому нужно нашим нападающим стремиться — научиться обыгрывать: финт, обманное движение, рывок. Это сразу бросается в глаза. Хвича — молодец, заработал пенальти. Ну и тренер у них очень хороший. Два раза подряд выиграть Лигу чемпионов — это большой успех Луиса Энрике и всего «ПСЖ», — сказал Орлов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Олегом Лысенко.

