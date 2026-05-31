Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Лучший букмекер Матч-центр Новости Эфир Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Германия — Финляндия. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2RanykKoCD
Смотреть трансляцию
21:45 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Фергюсон поздравил Аль-Хелаифи с победой, назвав «Арсенал» скучной командой — L’Équipe

Фергюсон поздравил Аль-Хелаифи с победой, назвав «Арсенал» скучной командой — L’Équipe
Комментарии

Бывший главный тренер «Манчестер Юнайтед» Алекс Фергюсон поздравил президента «ПСЖ» Нассера Аль-Хелаифи с победой в финале Лиги чемпионов, в котором парижская команда обыграла лондонский «Арсенал» (1:1, 4:3 пен.). Об этом сообщает издание L’Équipe.

Лига чемпионов . Финал
30 мая 2026, суббота. 19:00 МСК
ПСЖ
Париж, Франция
Окончен
1 : 1
4 : 3
Арсенал
Лондон, Англия
0:1 Хаверц – 6'     1:1 Дембеле – 65'    

«Нассер, это Алекс Фергюсон. Молодец, это был тяжёлый вечер для тебя, но ты играл со скучной командой, которая только и делала, что оборонялась. Наслаждайся праздником, ты заслужил этого», — приводит источник слова Фергюсона со ссылкой на его сообщение Аль-Хелаифи.

В финале «Арсенал» установил антирекорд Лиги чемпионов. Средний показатель владения мячом у команды Микеля Артеты составил 24,7%, что является самым низким результатом среди всех команд в финалах соревнования за всю историю наблюдений (с сезона-2003/2004).

Материалы по теме
Эксклюзив
Геннадий Орлов привёл в пример российским нападающим форвардов «ПСЖ»
Материалы по теме
«Ход событий в судьбе «ПСЖ» снова переломил один человек». Мировые СМИ — о величии в ЛЧ
«Ход событий в судьбе «ПСЖ» снова переломил один человек». Мировые СМИ — о величии в ЛЧ

Париж празднует победу «ПСЖ» в Лиге чемпионов:

Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android