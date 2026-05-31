Фергюсон поздравил Аль-Хелаифи с победой, назвав «Арсенал» скучной командой — L’Équipe

Бывший главный тренер «Манчестер Юнайтед» Алекс Фергюсон поздравил президента «ПСЖ» Нассера Аль-Хелаифи с победой в финале Лиги чемпионов, в котором парижская команда обыграла лондонский «Арсенал» (1:1, 4:3 пен.). Об этом сообщает издание L’Équipe.

«Нассер, это Алекс Фергюсон. Молодец, это был тяжёлый вечер для тебя, но ты играл со скучной командой, которая только и делала, что оборонялась. Наслаждайся праздником, ты заслужил этого», — приводит источник слова Фергюсона со ссылкой на его сообщение Аль-Хелаифи.

В финале «Арсенал» установил антирекорд Лиги чемпионов. Средний показатель владения мячом у команды Микеля Артеты составил 24,7%, что является самым низким результатом среди всех команд в финалах соревнования за всю историю наблюдений (с сезона-2003/2004).

Париж празднует победу «ПСЖ» в Лиге чемпионов: