Германия — Финляндия. Прямая трансляция
Главная Футбол Новости

Орлов объяснил, как Сафонов вынудил игрока «Арсенала» Эзе промахнуться с пенальти

Орлов объяснил, как Сафонов вынудил игрока «Арсенала» Эзе промахнуться с пенальти
Комментарии

Известный футбольный комментатор и журналист Геннадий Орлов объяснил, как вратарь «ПСЖ» Матвей Сафонов вынудил игрока «Арсенала» Эберечи Эзе промахнуться в серии послематчевых 11‑метровых ударов. Вчера, 30 мая, парижский клуб обыграл «канониров» в серии пенальти и второй год подряд выиграл титул Лиги чемпионов.

Лига чемпионов . Финал
30 мая 2026, суббота. 19:00 МСК
ПСЖ
Париж, Франция
Окончен
1 : 1
4 : 3
Арсенал
Лондон, Англия
0:1 Хаверц – 6'     1:1 Дембеле – 65'    

«Когда в серии пенальти к мячу подходит защитник, я всегда говорю: «Меня это пугает». Почему? Да потому что чаще всего в критический момент они бьют на силу. А когда бьёшь на силу, как правило, не контролируешь мяч. Вот он и летит то мимо, то в штангу или перекладину. Когда к «точке» пошёл этот замечательный бразильский защитник, у меня было предчувствие, что он может промахнуться.

Тренер вратарей «ПСЖ», как и наши тренеры, наверняка ведёт картотеку всех пенальтистов соперника. На первом ударе Сафонов прыгнул туда, куда, видимо, ждал удара, а Дьёкереш пробил в другой угол. Но второй мяч Матвей играл правильно! На пенальти многие нападающие до конца смотрят вратарю в глаза. И Сафонов эту дуэль взглядов выиграл — переглядел его, смутил. Психологически переиграл соперника. Поэтому тот и мимо пробил.

На 11-метровых вратарю не нужно гадать. Это авантюра. Нужно стоять на месте и ждать момента. Во-первых, бьющий не всегда пробивает точно в угол. Помните, как Акинфеев в 2018-м задержался на месте и ногой отбил удар. Та же история. Вратарю нужно брать на вооружение эти приёмы: смотреть в глаза и не бояться этого взгляда.
Я сам бил пенальти в молодости, знаю, как это работает», — сказал Орлов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Олегом Лысенко.

Мы должны гордиться Сафоновым. Матвей вернул Россию в мировой футбол
