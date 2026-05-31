Орлов объяснил, как Сафонов вынудил игрока «Арсенала» Эзе промахнуться с пенальти

Известный футбольный комментатор и журналист Геннадий Орлов объяснил, как вратарь «ПСЖ» Матвей Сафонов вынудил игрока «Арсенала» Эберечи Эзе промахнуться в серии послематчевых 11‑метровых ударов. Вчера, 30 мая, парижский клуб обыграл «канониров» в серии пенальти и второй год подряд выиграл титул Лиги чемпионов.

«Когда в серии пенальти к мячу подходит защитник, я всегда говорю: «Меня это пугает». Почему? Да потому что чаще всего в критический момент они бьют на силу. А когда бьёшь на силу, как правило, не контролируешь мяч. Вот он и летит то мимо, то в штангу или перекладину. Когда к «точке» пошёл этот замечательный бразильский защитник, у меня было предчувствие, что он может промахнуться.

Тренер вратарей «ПСЖ», как и наши тренеры, наверняка ведёт картотеку всех пенальтистов соперника. На первом ударе Сафонов прыгнул туда, куда, видимо, ждал удара, а Дьёкереш пробил в другой угол. Но второй мяч Матвей играл правильно! На пенальти многие нападающие до конца смотрят вратарю в глаза. И Сафонов эту дуэль взглядов выиграл — переглядел его, смутил. Психологически переиграл соперника. Поэтому тот и мимо пробил.

На 11-метровых вратарю не нужно гадать. Это авантюра. Нужно стоять на месте и ждать момента. Во-первых, бьющий не всегда пробивает точно в угол. Помните, как Акинфеев в 2018-м задержался на месте и ногой отбил удар. Та же история. Вратарю нужно брать на вооружение эти приёмы: смотреть в глаза и не бояться этого взгляда.

Я сам бил пенальти в молодости, знаю, как это работает», — сказал Орлов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Олегом Лысенко.