Германия — Финляндия. Прямая трансляция
«Арсенал» провёл чемпионский парад в честь победы в АПЛ спустя день после проигрыша «ПСЖ»

Футболисты «Арсенала» приняли участие в чемпионском параде в честь победы команды в английской Премьер-лиге сезона-2025/2026. Мероприятие состоялось в Лондоне на следующий день после поражения «пушкарей» от «ПСЖ» 1:1 (3:4 пен.) в финале Лиги чемпионов УЕФА.

Лига чемпионов . Финал
30 мая 2026, суббота. 19:00 МСК
ПСЖ
Париж, Франция
Окончен
1 : 1
4 : 3
Арсенал
Лондон, Англия
0:1 Хаверц – 6'     1:1 Дембеле – 65'    

Дата парада была объявлена заранее и не зависела от результата финального матча сезона. «Арсенал» выиграл трофей досрочно, за тур до конца чемпионата.

Фото: Shaun Botterill/Getty Images

Всего в активе «канониров» 85 набранных очков в 38 встречах. Отрыв от расположившегося на второй строчке «Манчестер Сити» составил семь очков. Данное чемпионство стало для «Арсенала» первым за 22 года.

