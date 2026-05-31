«Арсенал» провёл чемпионский парад в честь победы в АПЛ спустя день после проигрыша «ПСЖ»

Футболисты «Арсенала» приняли участие в чемпионском параде в честь победы команды в английской Премьер-лиге сезона-2025/2026. Мероприятие состоялось в Лондоне на следующий день после поражения «пушкарей» от «ПСЖ» 1:1 (3:4 пен.) в финале Лиги чемпионов УЕФА.

Дата парада была объявлена заранее и не зависела от результата финального матча сезона. «Арсенал» выиграл трофей досрочно, за тур до конца чемпионата.

Всего в активе «канониров» 85 набранных очков в 38 встречах. Отрыв от расположившегося на второй строчке «Манчестер Сити» составил семь очков. Данное чемпионство стало для «Арсенала» первым за 22 года.