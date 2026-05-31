Германия — Финляндия. Прямая трансляция
Главная Футбол Новости

Сборная ЮАР задержалась с вылетом на ЧМ‑2026 из‑за визовых проблем

Комментарии

Визовые сложности помешали сборной ЮАР вылететь в Мексику для участия в чемпионате мира по футболу. Как сообщила пресс‑служба Южноафриканской футбольной ассоциации (SAFA), проблема затронула отдельных игроков и членов делегации.

Организация ведёт экстренную работу по урегулированию ситуации, чтобы обеспечить отправку команды в Мехико в кратчайшие сроки. До вылета сборная продолжит подготовку в Йоханнесбурге.

Первый матч турнира для ЮАР состоится 11 июня с командой Мексики. В рамках группового этапа южноафриканцы также сыграют с Чехией и Республикой Корея. Чемпионат мира 2026 года пройдёт в США, Мексике и Канаде с 11 июня по 19 июля и впервые соберёт 48 национальных команд.

