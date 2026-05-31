Германия — Финляндия. Прямая трансляция
Состав сборной Уругвая по футболу на ЧМ-2026: список игроков

Опубликована заявка сборной Уругвая на чемпионат мира — 2026
Уругвайская футбольная ассоциация на своей странице в социальной сети X опубликовала заявку национальной команды на чемпионат мира 2026 года, который пройдёт летом в США, Канаде и Мексике.

Состав сборной Уругвая на чемпионат мира 2026 года:

Вратари: Фернандо Муслера («Эстудиантес» Ла-Плата), Серхио Рочет («Интернасьонал»), Сантьяго Меле («Монтеррей»).

Защитники: Гильермо Варела («Фламенго»), Рональд Араухо («Барселона»), Хосе Мария Хименес («Атлетико» Мадрид), Сантьяго Буэно («Вулверхэмптон»), Себастьян Касерес («Америка»), Матиас Оливера («Наполи»), Хоакин Пикерес («Палмейрас»), Матиас Винья («Ривер Плейт»).

Полузащитники: Мануэль Угарте («Манчестер Юнайтед»), Эмилиано Мартинес («Палмейрас»), Родриго Бентанкур («Тоттенхэм»), Федерико Вальверде («Реал» Мадрид), Агустин Каноббио («Флуминенсе»), Хуан Санабрия («Атлетико Сан Луис»), Джорджиан Де Арраскаэта («Фламенго»), Николас де ла Крус («Фламенго»), Родриго Саласар («Брага»), Факундо Пельистри («Панатинаикос»), Максимилиано Араухо («Спортинг»), Бриан Родригес («Америка»).

Нападающие: Федерико Виньяс («Овьедо»), Родриго Агирре («Америка»), Дарвин Нуньес («Аль-Хиляль»).

На ЧМ-2026 команде Уругвая предстоит сыграть в группе H. Её соперниками будут сборные Испании, Саудовской Аравии и Кабо-Верде.

В финальной части чемпионата мира по футболу 2026 года примут участие 48 сборных. Соревнования пройдут с 11 июня по 19 июля 2026 года.

