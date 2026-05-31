Германия — Финляндия. Прямая трансляция
Главная Футбол Новости

Ашраф Хакими стал самым титулованным футболистом из Африки в истории

Защитник «Пари Сен-Жермен» и сборной Марокко Ашраф Хакими стал победителем Лиги чемпионов УЕФА сезона-2025/2026. Таким образом, Хакими теперь является самым титулованным футболистом из Африки в истории, у него в общей сложности 19 трофеев. Ранее лидером рейтинга был бывший игрок сборной Камеруна Самуэль Это'О с 18 титулами.

К этому моменту в составе парижской команды Хакими пять раз становился чемпионом Франции, дважды брал Кубок страны и трижды — национальный Суперкубок. С «ПСЖ» защитник также дважды выиграл Лигу чемпионов и один раз завоевал Суперкубок УЕФА. Помимо этого, футболист брал трофеи с «Интером», дортмундской «Боруссией» и «Реалом».

