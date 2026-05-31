Губерниев включил Сафонова в топ-3 вратарей за всю историю СССР и России

Комментатор Дмитрий Губерниев высоко отозвался о голкипере «ПСЖ» Матвее Сафонове, который ранее во второй раз выиграл с командой Лигу чемпионов УЕФА.

«То, что Сафонов — один из лучших вратарей Европы, это факт. Играет в лучшей команде мира. Единственный среди россиян двукратный обладатель кубка [Лиги] чемпионов. Вспоминаю, когда просил обратить на него внимание Черчесова и Карпина, мне говорили: «Он что, тебе родственник?» Но спортсмен спортсмена всегда разглядит. Мы дошли до того, что начинаем рассуждать, виноват ли он в первом пропущенном мяче, мог ли там вытащить. Человек собрал целую авоську трофеев! Только собирает и собирает, уже устанавливает рекорды.

Хотим мы этого или нет, но, не умаляя достоинств Акинфеева, Харина и Кавазашвили, у нас есть Лев Яшин — обладатель «Золотого мяча», единственный среди вратарей. Есть Ринат Дасаев — официально признанный лучшим вратарём мира в 1988 году. А есть Матвей Сафонов с учётом всего вышеперечисленного. Такая вот интересная и феноменальная у нас тройка. Он огромный молодец, идёт вперёд, не боится конкуренции! Сафонов заставил промахиваться игроков соперника в серии пенальти. Хочу пожелать ему здоровья. Он лицо российского спорта за рубежом вместе с Александром Овечкиным, Ангелиной Мельниковой, вместе с нашими пловцами. Но футбол — это социальное явление. И в этой вселенной социального явления футбола целая галактика — это Матвей Сафонов. Так держать, Матвей. Гордимся!» — сказал Губерниев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Николаем Барановым.