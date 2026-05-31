«Рубин» объявил о завершении сотрудничества с Александром Ломовицким

Казанский «Рубин» объявил о завершении сотрудничества с полузащитником Александром Ломовицким.

«Полузащитник Александр Ломовицкий покидает «Рубин» в связи с истечением срока контракта. За казанский клуб Ломовицкий провёл 41 матч, в которых отметился одним голом и одной голевой передачей! Спасибо, Саша. Удачи!» — говорится в сообщении пресс-службы в официальном телеграм-канале клуба.

В прошедшем сезоне чемпионата России 28-летний Александр Ломовицкий не провёл ни одного матча. Футболист сыграл один матч в Фонбет Кубке России и не отметился результативными действиями. Transfermarkt оценивает стоимость игрока в € 300 тыс.