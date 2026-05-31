Шмейхель высказался о промахе Магальяйнса в серии пенальти финала Лиги чемпионов

Бывший голкипер «Манчестер Юнайтед» и сборной Дании Петер Шмейхель прокомментировал промах защитника «Арсенала» Габриэла Магальяйнса в послематчевой серии пенальти финала Лиги чемпионов сезона-2025/2026, в котором лондонский клуб уступил «ПСЖ» — 1:1 (3:4 пен.).

«Не думаю, что можно так говорить [об ошибке], думаю, это немного оскорбительно, потому что, конечно, он умеет бить по мячу, это игрок высшего уровня.

Но это давление. Он знал, что должен забить, если он этого не делает, «ПСЖ» побеждает. Он пытался попасть в верхний угол ворот, а это сопряжено с риском, если не получится, всё закончится.

Поскольку «Арсенал» вёл в счете на протяжении всей игры, тактика изменилась, и «Арсенал» сделал ставку на то, что они так часто делали в Премьер-лиге в этом сезоне — защищался, удерживая счет 1:0.

Мне очень жаль Габриэля. Он был настоящей глыбой в обороне, этот парень очень долго поддерживал их на плаву», — приводит слова Шмейхеля CBS Sports.

Магальяйнс наносил пятый удар своей команды в послематчевой серии при счёте 4:3 в пользу «ПСЖ». Футболист пробил выше ворот.