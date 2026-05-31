Германия — Финляндия. Прямая трансляция
Фанаты забирались на светофоры, Артета показывал «палец вверх». Фото парада «Арсенала»

Чемпионский парад «Арсенала»
31 мая в Лондоне состоялся чемпионский парад «Арсенала», посвящённый победе команды в английской Премьер-Лиге сезона-2025/2026.

Примечательно, что накануне «Арсенал» принимал участие в финальном матче Лиги чемпионов, где уступил парижскому «ПСЖ» в серии пенальти — 1:1 (3:4). Дата парада была объявлена заранее и не зависела от результата еврокубковой встречи. Напомним, в АПЛ лондонцы завоевали трофей досрочно, гарантировав себе первое место за тур до окончания чемпионата. Для «Арсенала» это чемпионство стало первым за 22 года.

Лучшие фото с чемпионского парада — в фотоподборке «Чемпионата».

Всего в активе «канониров» 85 набранных очков в 38 встречах. Отрыв от расположившегося на второй строчке «Манчестер Сити» составил семь очков.

