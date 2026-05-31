Германия — Финляндия. Прямая трансляция
Главная Футбол Новости

Канчельскис поздравил Сафонова с победой в финале Лиги чемпионов

Экс-футболист «Манчестер Юнайтед» Андрей Канчельскис поздравил голкипера «ПСЖ» Матвея Сафонова с победой в финале Лиги чемпионов, в котором парижский клуб переиграл лондонский «Арсенал» — 1:1 (4:3 пен.).

Лига чемпионов . Финал
30 мая 2026, суббота. 19:00 МСК
ПСЖ
Париж, Франция
Окончен
1 : 1
4 : 3
Арсенал
Лондон, Англия
0:1 Хаверц – 6'     1:1 Дембеле – 65'    

«Поздравляю Сафонова! Он молодец. «ПСЖ» выиграл — надо продолжать так же двигаться дальше, завоёвывать трофеи. Теперь на отдых — Сафонов его заслужил», — сказал Канчельскис в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Марией Куцубеевой.

Сафонов стал победителем Лиги чемпионов УЕФА в составе «ПСЖ» и первым российским футболистом, дважды выигравшим главный клубный турнир Европы.

«ПСЖ» стал вторым клубом в истории, выигравшим Лигу чемпионов в двух сезонах подряд.

