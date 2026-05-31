Стала известна заявка женской сборной России на учебно-тренировочный сбор в Китае

Официальный сайт Российского футбольного союза опубликовал заявку женской сборной на учебно-тренировочный сбор, который пройдёт с 31 мая по 8 июня в Ухане, Китай. В рамках этого сбора российская команда сыграет два товарищеских матча со сборной Китая.

Вратари: Варвара Дудорова («Чертаново» Москва), Наталья Силина («Краснодар»), Виолетта Исайкина («Рубин» Казань).

Защитницы: Вероника Куропаткина, Елизавета Семёнова (обе – «Зенит» Санкт-Петербург), Юлиана Каморина («Чертаново» Москва), Анна Кожникова, Наталья Морозова (обе – «Спартак» Москва), Владислава Буткевич, Алсу Гончаренко (все – «Локомотив» Москва), Ксения Олексюк («Рубин» Казань).

Полузащитницы: Дарина Ишмухаметова, Арина Шуба, Зарина Шарифова (все – «Зенит» Санкт-Петербург), Марине Ачоян, Надежда Смирнова, Татьяна Петрова (все – ЦСКА Москва), Марина Фёдорова («Спартак» Москва), Азалия Зальмиева, Полина Юкляева, Яна Шеина (все – «Локомотив» Москва).

Нападающие: Наталья Машина, Кира Петухова (обе – «Спартак» Москва).

