Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Лучший букмекер Матч-центр Новости Эфир Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Германия — Финляндия. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2RanykKoCD
Смотреть трансляцию
21:45 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

«ПСЖ» выиграл по пенальти в первом и заключительном матчах сезона-2025/2026

«ПСЖ» выиграл по пенальти в первом и заключительном матчах сезона-2025/2026
Комментарии

«ПСЖ» победил лондонский «Арсенал» со счётом 1:1 (4:3 пен.) в финальном матче Лиги чемпионов сезона-2025/2026. Таким образом, парижский клуб выиграл в серии пенальти в первом и заключительном матчах нынешнего сезона.

Лига чемпионов . Финал
30 мая 2026, суббота. 19:00 МСК
ПСЖ
Париж, Франция
Окончен
1 : 1
4 : 3
Арсенал
Лондон, Англия
0:1 Хаверц – 6'     1:1 Дембеле – 65'    

Напомним, в первой игре сезона-2025/2026 в Суперкубке УЕФА «ПСЖ» победил лондонский «Тоттенхэм» со счётом 2:2 (4:3 пен.).

Суперкубок УЕФА 2025 . Финал
13 августа 2025, среда. 22:00 МСК
ПСЖ
Париж, Франция
Окончен
2 : 2
4 : 3
Тоттенхэм Хотспур
Лондон, Англия
0:1 ван де Вен – 39'     0:2 Ромеро – 48'     1:2 Ин – 85'     2:2 Рамуш – 90+4'    

Финал Лиги чемпионов проходил на стадионе «Пушкаш Арена» в Будапеште. В качестве главного арбитра выступил Даниэль Зиберт (Германия). Российский вратарь «Пари Сен-Жермен» Матвей Сафонов провёл на поле всю встречу. Отметим, в матче с «Тоттенхэмом» ворота парижского клуба защищал Люка Шевалье.

Материалы по теме
«Ход событий в судьбе «ПСЖ» снова переломил один человек». Мировые СМИ — о величии в ЛЧ
«Ход событий в судьбе «ПСЖ» снова переломил один человек». Мировые СМИ — о величии в ЛЧ
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android