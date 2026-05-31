«ПСЖ» выиграл по пенальти в первом и заключительном матчах сезона-2025/2026

«ПСЖ» победил лондонский «Арсенал» со счётом 1:1 (4:3 пен.) в финальном матче Лиги чемпионов сезона-2025/2026. Таким образом, парижский клуб выиграл в серии пенальти в первом и заключительном матчах нынешнего сезона.

Напомним, в первой игре сезона-2025/2026 в Суперкубке УЕФА «ПСЖ» победил лондонский «Тоттенхэм» со счётом 2:2 (4:3 пен.).

Финал Лиги чемпионов проходил на стадионе «Пушкаш Арена» в Будапеште. В качестве главного арбитра выступил Даниэль Зиберт (Германия). Российский вратарь «Пари Сен-Жермен» Матвей Сафонов провёл на поле всю встречу. Отметим, в матче с «Тоттенхэмом» ворота парижского клуба защищал Люка Шевалье.