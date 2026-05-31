Германия — Финляндия. Прямая трансляция
Состав сборной Алжира по футболу на ЧМ-2026: список игроков

Опубликована заявка сборной Алжира на чемпионат мира — 2026
Комментарии

Алжирская федерация футбола на официальном сайте опубликовала заявку национальной команды на чемпионат мира 2026 года, который пройдёт летом в США, Канаде и Мексике.

Вратари: Лука Зидан («Гранада»), Уссама Бенбут («УСМ Алжир»), Мелвин Мастил («Стад Ньон»), Абделлатиф Рамдан («МК Алжир»).

Защитники: Рафик Белгали («Верона»), Самир Шерги («Париж»), Райан Айт Нури («Манчестер Сити»), Жауэн Аджам («Янг Бойз»), Айсса Манди («Лилль»), Рами Бенсебаини («Боруссия» Дортмунд), Зинеддин Белаид («ЖС Кабилия»), Ашреф Абада («УСМ Алжир»), Мохамед Амин Тугай («Эсперанс»).

Полузащитники: Набиль Бенталеб («Лилль»), Хишем Будауи («Ницца»), Уссем Ауар («Аль-Иттихад»), Фарес Шаиби («Айнтрахт» Франкфурт), Ибрахим Маза («Байер»), Ясин Титрауи («Шарлеруа»), Рамиз Зерруки («Твенте»).

Нападающие: Мохамед эль-Амин Амура («Вольфсбург»), Надир Бенбуали («Дьёр»), Адиль Бульбина («Аль-Духаиль»), Фарес Геджемис («Фрозиноне»), Амин Гуири («Марсель»), Анис Хадж Мусса («Фейеноорд»), Рияд Марез («Аль-Ахли» Джидда).

На чемпионате мира — 2026 сборная Алжира сыграет в группе J с командами Аргентины, Австрии и Иордании.

