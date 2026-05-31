«ПСЖ» в ближайшее время сделает официальное предложение по трансферу Батракова

Французский «ПСЖ» планирует в ближайшее время прислать официальное предложение по трансферу полузащитника московского «Локомотива» Алексея Батракова. Об этом «Чемпионату» сообщил источник, знакомый с ситуацией.

При этом «Локомотив» намерен получить за полузащитника несколько больше суммы отступных в € 20 млн (€ 4 млн из суммы полагаются игроку и представителям). Москвичи будут использовать в виде рычага тот факт, что «ПСЖ» не может напрямую перевести деньги в российский клуб, а значит, для этого придётся использовать платёжного посредника, которого должен будет найти «Локомотив».

В сезоне-2025/2026 Батраков принял участие в 36 матчах во всех турнирах, в которых отметился 17 голами и 12 результативными передачами. Действующее трудовое соглашение 20-летнего игрока с «Локомотивом» рассчитано до лета 2029 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 28 млн.