Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Лучший букмекер Матч-центр Новости Эфир Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Германия — Финляндия. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2RanykKoCD
Смотреть трансляцию
21:45 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

«ПСЖ» в ближайшее время сделает официальное предложение по трансферу Батракова

«ПСЖ» в ближайшее время сделает официальное предложение по трансферу Батракова
Комментарии

Французский «ПСЖ» планирует в ближайшее время прислать официальное предложение по трансферу полузащитника московского «Локомотива» Алексея Батракова. Об этом «Чемпионату» сообщил источник, знакомый с ситуацией.

При этом «Локомотив» намерен получить за полузащитника несколько больше суммы отступных в € 20 млн (€ 4 млн из суммы полагаются игроку и представителям). Москвичи будут использовать в виде рычага тот факт, что «ПСЖ» не может напрямую перевести деньги в российский клуб, а значит, для этого придётся использовать платёжного посредника, которого должен будет найти «Локомотив».

В сезоне-2025/2026 Батраков принял участие в 36 матчах во всех турнирах, в которых отметился 17 голами и 12 результативными передачами. Действующее трудовое соглашение 20-летнего игрока с «Локомотивом» рассчитано до лета 2029 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 28 млн.

Материалы по теме
«Батракова и Кисляка знают в Европе». Рахимов — о золоте «Зенита», «Спартаке» и «Рубине»
Эксклюзив
«Батракова и Кисляка знают в Европе». Рахимов — о золоте «Зенита», «Спартаке» и «Рубине»
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android