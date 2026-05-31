Тчуамени высказался о взаимоотношениях с Вальверде после стычки и штрафа в «Реале»

Полузащитник «Реала» Орельен Тчуамени высказался о взаимоотношениях с одноклубником Федерико Вальверде после инцидента, который произошёл в раздевалке «сливочных» в начале мая. В результате стычки Вальверде получил травму головы. Оба игрока были оштрафованы на € 500 тыс. каждый по итогам дисциплинарного разбирательства.

«У нас с Феде Вальверде общая цель — выигрывать титулы для «Реала». Проблем нет», — приводит слова Тчуамени журналист Фабрицио Романо на своей странице в социальной сети Х.

В прошедшем сезоне Тчуамени провёл за «Реал» 49 матчей во всех турнирах, в которых забил два мяча и сделал две результативные передачи.