Хвича Кварацхелия признан лучшим игроком Лиги чемпионов сезона-2025/2026
Грузинский вингер «ПСЖ» Хвича Кварацхелия признан лучшим игроком Лиги чемпионов по итогам сезона-2025/2026.
Лига чемпионов . Финал
30 мая 2026, суббота. 19:00 МСК
ПСЖ
Париж, Франция
Окончен
1 : 1
4 : 3
Арсенал
Лондон, Англия
0:1 Хаверц – 6' 1:1 Дембеле – 65'
Парижский клуб одержал победу в финальном матче Лиги чемпионов над лондонским «Арсеналом» — 1:1 (4:3 пен.) и стал обладателем трофея. Игра прошла на стадионе «Пушкаш Арена» в Будапеште. В качестве главного арбитра выступил Даниэль Зиберт (Германия).
В прошедшем розыгрыше Лиги чемпионов Кварацхелия провёл за клуб 16 матчей, в которых забил 10 мячей и сделал шесть результативных передач.
«ПСЖ» стал вторым клубом в истории, выигравшим Лигу чемпионов в двух сезонах подряд. В прошлогоднем финале парижане одолели «Интер» (5:0).
