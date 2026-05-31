Германия — Финляндия. Прямая трансляция
Хвича Кварацхелия признан лучшим игроком Лиги чемпионов сезона-2025/2026

Грузинский вингер «ПСЖ» Хвича Кварацхелия признан лучшим игроком Лиги чемпионов по итогам сезона-2025/2026.

Лига чемпионов . Финал
30 мая 2026, суббота. 19:00 МСК
ПСЖ
Париж, Франция
Окончен
1 : 1
4 : 3
Арсенал
Лондон, Англия
0:1 Хаверц – 6'     1:1 Дембеле – 65'    

Парижский клуб одержал победу в финальном матче Лиги чемпионов над лондонским «Арсеналом» — 1:1 (4:3 пен.) и стал обладателем трофея. Игра прошла на стадионе «Пушкаш Арена» в Будапеште. В качестве главного арбитра выступил Даниэль Зиберт (Германия).

В прошедшем розыгрыше Лиги чемпионов Кварацхелия провёл за клуб 16 матчей, в которых забил 10 мячей и сделал шесть результативных передач.

«ПСЖ» стал вторым клубом в истории, выигравшим Лигу чемпионов в двух сезонах подряд. В прошлогоднем финале парижане одолели «Интер» (5:0).

