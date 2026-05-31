Экс-гендиректор «Спартака» Шавло оценил выступление команды в сезоне

Бывший генеральный директор московского «Спартака» Сергей Шавло оценил выступление красно-белых в сезоне-2025/2026. Команда заняла четвёртое место в турнирной таблице Мир РПЛ и выиграла Фонбет Кубок России.

«Двоякие впечатления от сезона. Начало было неплохим. Потом наступил период, когда начались проблемы с игрой, составом, судьями и психологией тренера. Поменяли специалиста. Тогда команда была неуправляемой, а результаты говорили сами за себя. С приходом Карседо обстановка постепенно улучшалась. В конце сезона завоевали Кубок. Это подтверждает, что провели хорошую работу. Было видно, что ребята отдаются на поле. Для них было важно выиграть трофей», — сказал Шавло в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Марией Куцубеевой.