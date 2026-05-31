Германия — Финляндия. Прямая трансляция
Илья Помазун признан лучшим игроком «Спартака» в мае

Голкипер московского «Спартака» Илья Помазун признан лучшим футболистом красно-белых в мае, сообщает официальный сайт клуба.

Вратарь занял первое место, набрав 50% голосов болельщиков. В списке номинантов также были голкипер Александр Максименко, полузащитники Руслан Литвинов, Эсекьель Барко и вингер Пабло Солари.

В этом месяце Помазун провёл за красно‑белых один матч. В Суперфинале Фонбет Кубка России с «Краснодаром» Помазун отразил два послематчевых пенальти, принеся своей команде победу в турнире — 1:1 (4:3 пен.).

Fonbet Кубок России . Суперфинал
24 мая 2026, воскресенье. 18:00 МСК
Спартак М
Москва
Окончен
1 : 1
4 : 3
Краснодар
Краснодар
1:0 Солари – 36'     1:1 Аугусто – 57'    

Всего за прошедший сезон голкипер принял участие в 10 матчах за клуб, в которых пропустил девять мячей.

