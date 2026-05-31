Илья Помазун признан лучшим игроком «Спартака» в мае

Голкипер московского «Спартака» Илья Помазун признан лучшим футболистом красно-белых в мае, сообщает официальный сайт клуба.

Вратарь занял первое место, набрав 50% голосов болельщиков. В списке номинантов также были голкипер Александр Максименко, полузащитники Руслан Литвинов, Эсекьель Барко и вингер Пабло Солари.

В этом месяце Помазун провёл за красно‑белых один матч. В Суперфинале Фонбет Кубка России с «Краснодаром» Помазун отразил два послематчевых пенальти, принеся своей команде победу в турнире — 1:1 (4:3 пен.).

Всего за прошедший сезон голкипер принял участие в 10 матчах за клуб, в которых пропустил девять мячей.