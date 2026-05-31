Илья Помазун признан лучшим игроком «Спартака» в мае
Поделиться
Голкипер московского «Спартака» Илья Помазун признан лучшим футболистом красно-белых в мае, сообщает официальный сайт клуба.
Вратарь занял первое место, набрав 50% голосов болельщиков. В списке номинантов также были голкипер Александр Максименко, полузащитники Руслан Литвинов, Эсекьель Барко и вингер Пабло Солари.
В этом месяце Помазун провёл за красно‑белых один матч. В Суперфинале Фонбет Кубка России с «Краснодаром» Помазун отразил два послематчевых пенальти, принеся своей команде победу в турнире — 1:1 (4:3 пен.).
Fonbet Кубок России . Суперфинал
24 мая 2026, воскресенье. 18:00 МСК
Спартак М
Москва
Окончен
1 : 1
4 : 3
Краснодар
Краснодар
1:0 Солари – 36' 1:1 Аугусто – 57'
Всего за прошедший сезон голкипер принял участие в 10 матчах за клуб, в которых пропустил девять мячей.
Комментарии
- 31 мая 2026
-
19:31
-
19:27
-
19:20
-
19:15
-
19:14
-
19:11
-
19:02
-
19:00
-
18:46
-
18:45
-
18:45
-
18:45
-
18:40
-
18:37
-
18:30
-
18:29
-
18:17
-
18:16
-
18:08
-
18:06
-
18:05
-
18:04
-
17:52
-
17:46
-
17:43
-
17:40
-
17:39
-
17:27
-
17:21
-
17:20
-
17:05
-
16:57
-
16:54
-
16:50
-
16:45