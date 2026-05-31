«Внутренне молился, чтобы это было несерьёзно». Ямаль — о травме перед ЧМ-2026

Фланговый нападающий «Барселоны» и сборной Испании Ламин Ямаль высказался о травме подколенного сухожилия, из-за которой игрок может пропустить начало чемпионата мира — 2026.

«Помню последовательность событий, после которых получил травму. Внутренне молился, чтобы это было несерьёзно. Боялся, что это серьёзно, и, прежде всего, что могу пропустить чемпионат мира.

Мой разум так работает, как будто я не сыграл ни одного матча за весь сезон, действительно с нетерпением жду своего дебюта [на ЧМ]», – приводит слова Ямаля COPE.

18-летний Ламин Ямаль вошёл в окончательную заявку сборной Испании на чемпионат мира 2026 года, который пройдёт в США, Канаде и Мексике с 11 июня по 19 июля 2026 года. На турнире сборная Испании сыграет в группе H с командами Кабо-Верде, Саудовской Аравии и Уругвая.