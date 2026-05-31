Экс-тренер Батракова: Лёша хочет попробовать себя в «ПСЖ», но многое придётся поменять

Детский тренер Андрей Нагибин, тренировавший атакующего полузащитника московского «Локомотива» Алексея Батракова, высказался о возможном переходе футболиста в «ПСЖ».

«Насколько я информирован, переговоры с «ПСЖ» действительно есть. У Лёши, конечно, есть хорошие качества, чтобы играть на самом высоком уровне. Но придётся многое поменять. Уровень чемпионата Франции, скорости там повыше, чем в России. Чтобы быть готовым к этому, надо прибавлять физически, в скорости принятия решений. То, что работает в РПЛ, там может и не прокатить.

Думаю, для борьбы за место в основном составе, для Батракова должно сложиться много факторов. Но есть пример того же Сафонова: пришёл вратарём резерва, но воспользовался шансами и стал основным. Такие шансы у Лёши точно будут. Недавно встречались с Алексеем. Обсудили эту тему — он хотел бы попробовать свои силы на уровне «ПСЖ». Пожелал ему удачи, чтобы всё срослось», — сказал Нагибин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владимиром Четвериком.