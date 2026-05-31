Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Лучший букмекер Матч-центр Новости Эфир Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Германия — Финляндия. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2RanykKoCD
Смотреть трансляцию
21:45 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Экс-тренер Батракова: Лёша хочет попробовать себя в «ПСЖ», но многое придётся поменять

Экс-тренер Батракова: Лёша хочет попробовать себя в «ПСЖ», но многое придётся поменять
Комментарии

Детский тренер Андрей Нагибин, тренировавший атакующего полузащитника московского «Локомотива» Алексея Батракова, высказался о возможном переходе футболиста в «ПСЖ».

«Насколько я информирован, переговоры с «ПСЖ» действительно есть. У Лёши, конечно, есть хорошие качества, чтобы играть на самом высоком уровне. Но придётся многое поменять. Уровень чемпионата Франции, скорости там повыше, чем в России. Чтобы быть готовым к этому, надо прибавлять физически, в скорости принятия решений. То, что работает в РПЛ, там может и не прокатить.

Думаю, для борьбы за место в основном составе, для Батракова должно сложиться много факторов. Но есть пример того же Сафонова: пришёл вратарём резерва, но воспользовался шансами и стал основным. Такие шансы у Лёши точно будут. Недавно встречались с Алексеем. Обсудили эту тему — он хотел бы попробовать свои силы на уровне «ПСЖ». Пожелал ему удачи, чтобы всё срослось», — сказал Нагибин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владимиром Четвериком.

Материалы по теме
Эксклюзив
«ПСЖ» в ближайшее время сделает официальное предложение по трансферу Батракова
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android