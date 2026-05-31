УЕФА опубликовал символическую сборную Лиги чемпионов по итогам сезона-2025/2026

Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) на официальном сайте опубликовал символическую сборную Лиги чемпионов по итогам сезона-2025/2026.
Символическая сборная Лиги чемпионов сезона-2025/2026:
вратарь: Давид Райя («Арсенал»);
защитники: Нуну Мендеш («ПСЖ»), Габриэл Магальяйнс («Арсенал»), Маркиньос («ПСЖ»), Маркос Льоренте («Атлетико» Мадрид);
Полузащитники: Хвича Кварацхелия («ПСЖ»), Витинья («ПСЖ»), Деклан Райс («Арсенал»), Майкл Олисе («Бавария»);
Нападающие: Гарри Кейн («Бавария»), Усман Дембеле («ПСЖ»).
Победителем турнира стал «ПСЖ», одержавший победу в финальном матче над лондонским «Арсеналом» (1:1, 4:3 пен.).