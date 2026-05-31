Германия — Финляндия. Прямая трансляция
Арда Гюлер признан открытием сезона Лиги чемпионов УЕФА — 2025/2026

Полузащитник «Реала» Арда Гюлер признан открытием сезона Лиги чемпионов розыгрыша-2025/2026. Об этом сообщается на официальном сайте УЕФА.

В прошедшем розыгрыше главного клубного турнира Старого Света Гюлер забил два гола и отдал четыре результативные передачи в 14 матчах. Стоит отметить, что данная награда заменила собой приз лучшему молодому футболисту турнира, выиграть её возможно только один раз в карьере.

В общей сложности в прошедшем клубном сезоне Гюлер принял участие в 51 матче во всех турнирах, в которых отметился шестью голами и 14 результативными передачами. Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2029 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 90 млн.

