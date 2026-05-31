Шавло: есть надежда, что в следующем сезоне «Спартак» будет бороться за чемпионство

Бывший генеральный директор московского «Спартака» Сергей Шавло считает, что столичный клуб сможет побороться за чемпионство в РПЛ в сезоне-2026/2027.

«Есть надежда, что в следующем сезоне «Спартак» будет бороться за чемпионство. Но всё зависит от трансферов. Ходят разные слухи. Главное, чтобы остались ведущие игроки. Плюс парочку серьёзных футболистов надо приобрести. Тогда можно замахнуться на чемпионство. Команда показала, что она готова играть с лидерами на равных. Но «Спартак» должен набирать очки со слабыми командами. Надо избавляться от этой проблемы», — сказал Шавло в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Марией Куцубеевой.

По итогам сезона-2025/2026 чемпионат России выиграл санкт-петербургский «Зенит».