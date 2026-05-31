«Челси» может подписать одного из лидеров «Вест Хэм Юнайтед» Боуэна — The Independent

«Челси» проявляет интерес к полузащитнику «Вест Хэм Юнайтед» Джарроду Боуэну. Об этом сообщает The Independent.

Отмечается, что «молотобойцам» придётся рассмотреть варианты с продажей наиболее ценных футболистов клуба в связи с вылетом в Чемпионшип. «Вест Хэм Юнайтед» хочет получить за игрока не менее £ 50 млн (€ 57,5 млн), но, вероятно, потенциальные покупатели попытаются договориться за £ 40 млн (€ 46 млн). Отмечается, что другие клубы АПЛ также интересуются хавбеком.

Боуэн выступает за «Вест Хэм Юнайтед» с 2020 года. В прошедшем клубном сезоне футболист забил 11 голов и отдал 12 результативных передач в 42 матчах во всех турнирах.