Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Лучший букмекер Матч-центр Новости Эфир Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Германия — Финляндия. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2RanykKoCD
Смотреть трансляцию
21:45 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

«Челси» может подписать одного из лидеров «Вест Хэм Юнайтед» Боуэна — The Independent

«Челси» может подписать одного из лидеров «Вест Хэм Юнайтед» Боуэна — The Independent
Комментарии

«Челси» проявляет интерес к полузащитнику «Вест Хэм Юнайтед» Джарроду Боуэну. Об этом сообщает The Independent.

Отмечается, что «молотобойцам» придётся рассмотреть варианты с продажей наиболее ценных футболистов клуба в связи с вылетом в Чемпионшип. «Вест Хэм Юнайтед» хочет получить за игрока не менее £ 50 млн (€ 57,5 млн), но, вероятно, потенциальные покупатели попытаются договориться за £ 40 млн (€ 46 млн). Отмечается, что другие клубы АПЛ также интересуются хавбеком.

Боуэн выступает за «Вест Хэм Юнайтед» с 2020 года. В прошедшем клубном сезоне футболист забил 11 голов и отдал 12 результативных передач в 42 матчах во всех турнирах.

Материалы по теме
«МЮ» и «Челси» могут побороться за защитника «Атлетико» — Caught Offside
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android