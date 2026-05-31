Сёмин: в «Локомотиве» я не мог подумать, что Хвича станет футболистом такого уровня

Известный российский тренер Юрий Сёмин высказался о вингере «ПСЖ» Хвиче Кварацхелии.

«Два игрока, которые когда-то выступали в РПЛ, выиграли Лигу чемпионов. Наша лига принесла определённую пользу для всего футбола. На чемпионате мира тоже будут люди из России: Кордоба, два бразильца из «Зенита». Нам нужно себя уважать, у нас сильный чемпионат.

То, что Хвича стал лучшим игроком сезона в Лиге чемпионов, закономерно, глядя на его результативность и КПД в каждом матче. Финал — не лучший матч Хвичи, но и его Кварацхелия провёл на высочайшем уровне. Пенальти. Верю, что дальше может быть «Золотой мяч». Но его не будет на чемпионате мира — многое зависит, как претенденты на награду проявят себя там. Кто-то из команды чемпионов мира будет серьёзным конкурентом для Хвичи. Тогда в «Локомотиве» не мог подумать, что он станет футболистом такого уровня, хоть и видел большую перспективу», — сказал Сёмин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владимиром Четвериком.

В «Локомотиве» Кварацхелия выступал в 2019 году. По итогам прошедшего сезона Лиги чемпионов футболист был признан лучшим игроком и вошёл в символическую сборную турнира.