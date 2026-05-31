Сборная Шотландии объявила об изменении в заявке на ЧМ-2026 после травмы Гилмора

Сборная Шотландии в своём аккаунте в социальной сети X объявила о включении в заявку на чемпионат мира 2026 года 19-летнего полузащитника «Манчестер Юнайтед» Тайлера Флетчера. Ранее стало известно, что из-за травмы в первенстве мира не сможет принять участие шотландский хавбек «Наполи» Билли Гилмор.

В нынешнем сезоне Флетчер дважды выходил на поле в матчах английской Премьер-лиги, а также принял участие в 29 встречах молодёжной команды «Манчестер Юнайтед» до 21 года.

На групповом этапе чемпионата мира сборная Шотландии в квартете C встретится с командами Бразилии, Марокко и Гаити.

В финальной части чемпионата мира по футболу 2026 года примут участие 48 сборных. Соревнования пройдут с 11 июня по 19 июля 2026 года.