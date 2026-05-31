Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Лучший букмекер Матч-центр Новости Эфир Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Германия — Финляндия. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2RanykKoCD
Смотреть трансляцию
21:45 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Сборная Шотландии объявила об изменении в заявке на ЧМ-2026 после травмы Гилмора

Сборная Шотландии объявила об изменении в заявке на ЧМ-2026 после травмы Гилмора
Комментарии

Сборная Шотландии в своём аккаунте в социальной сети X объявила о включении в заявку на чемпионат мира 2026 года 19-летнего полузащитника «Манчестер Юнайтед» Тайлера Флетчера. Ранее стало известно, что из-за травмы в первенстве мира не сможет принять участие шотландский хавбек «Наполи» Билли Гилмор.

В нынешнем сезоне Флетчер дважды выходил на поле в матчах английской Премьер-лиги, а также принял участие в 29 встречах молодёжной команды «Манчестер Юнайтед» до 21 года.

На групповом этапе чемпионата мира сборная Шотландии в квартете C встретится с командами Бразилии, Марокко и Гаити.

В финальной части чемпионата мира по футболу 2026 года примут участие 48 сборных. Соревнования пройдут с 11 июня по 19 июля 2026 года.

Материалы по теме
Последний танец Неймара. Не ждите от сборной Бразилии блеска на ЧМ-2026
Последний танец Неймара. Не ждите от сборной Бразилии блеска на ЧМ-2026
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android