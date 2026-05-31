Германия — Финляндия. Прямая трансляция
Румменигге: футбол — это игра, она должна доставлять удовольствие. «ПСЖ» так и сделал

Член наблюдательного совета «Баварии» Карл-Хайнц Румменигге высказался о победе «ПСЖ» над «Арсеналом» 1:1 (4:3 пен.) в финале Лиги чемпионов УЕФА.

Лига чемпионов . Финал
30 мая 2026, суббота. 19:00 МСК
ПСЖ
Париж, Франция
Окончен
1 : 1
4 : 3
Арсенал
Лондон, Англия
0:1 Хаверц – 6'     1:1 Дембеле – 65'    

«Пари Сен-Жермен» стал заслуженным победителем турнира, поскольку наряду с «Баварией» эта команда показывала самый зрелищный футбол в прошедшем сезоне Лиги чемпионов. Футбол — это игра, и она должна доставлять удовольствие и радовать людей. «ПСЖ» так и сделал. На мой взгляд, «Арсенал» вчера упустил огромную возможность, когда многие из звёздных игроков «ПСЖ» уже не были на поле во второй половине дополнительного времени. Это был момент, когда «Арсеналу» следовало прибавить, и в итоге именно из-за этого они и проиграли матч. Серия пенальти — это всегда лотерея, и игрокам «Арсенала» в конце концов просто нужно было попадать в цель, тем более вратарь «ПСЖ», судя по всему, испытывал дискомфорт.

Урок для «Баварии» заключается в том, что необязательно тратить больше всех на трансферном рынке, но нужно быть самым грамотным. «ПСЖ» стал по-настоящему успешным только после того, как превратился из дорогостоящей коллекции звёзд в настоящую команду. Также нет необходимости постоянно ориентироваться на определённые английские или испанские клубы. У нас есть отличный тренер, чёткое спортивное видение, и мы должны продолжать идти по этому пути с Венсаном Компани последовательно и решительно. Для меня лучшим и самым зрелищным матчем этого сезона Лиги чемпионов, без сомнения, стала наша полуфинальная встреча в Париже, которая закончилась со счётом 4:5. Это был футбол в его лучшем проявлении. Многие люди повторяли мне это вчера в Будапеште, от Луиша Фигу до президента УЕФА», — приводит слова Румменигге Bayern & Germany в соцсети X.

