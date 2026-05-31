«Ливерпуль» объявил о прекращении сотрудничества с Конате

«Ливерпуль» на официальном сайте объявил о прекращении сотрудничества с защитником команды Ибраима Конате.

«Центральный защитник покинет «Энфилд» в конце июня, завершив свою пятилетнюю карьеру в составе «красных».

Французский футболист покинет клуб с медалью чемпиона Премьер-лиги за победу «Ливерпуля» в сезоне 2024/2025, а также с трофеями Кубка Англии, Кубка лиги (дважды) и Суперкубка Англии.

Конате покинет клуб с чувством благодарности и признательности за свой вклад. Все в клубе желают ему всего наилучшего в будущем», — говорится в сообщении пресс-службы клуба.

Конате перешёл в «Ливерпуль» из «РБ Лейпциг» летом 2021 года. Футболист провёл в общей сложности 183 матча за английскую команду и забил семь голов.