Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Лучший букмекер Матч-центр Новости Эфир Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Германия — Финляндия. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2RanykKoCD
Смотреть трансляцию
21:45 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Сенников: какие долги могут быть у «Локомотива», если у тебя спонсор РЖД?

Сенников: какие долги могут быть у «Локомотива», если у тебя спонсор РЖД?
Комментарии

Экс-защитник «Локомотива» Дмитрий Сенников отреагировал на информацию о долгах клуба, превышающих 1 млрд рублей.

«Не знаю и не понимаю, какие долги могут быть у «Локомотива», если у тебя спонсор РЖД. Перед кем долги? Нужно знать внутреннюю систему. Я этого не понимаю. Думаю, не будет никаких проблем с заявкой на следующий сезон. Клуб большой. Если в прошлом году «Крылья Советов» решили вопрос, когда у них долги были под 1 млрд рублей, то и здесь всё должны решить. Да, будут какие-то изменения. Существенно это не повлияет. Единственное — может, «Локомотив» не будет бороться за первое-второе места.

Но в середине таблицы со своими воспитанниками и хорошей селекцией команда должна быть. В прошлом году бесплатно забрали Бакаева и Руденко из «Химок», и они принесли хорошую пользу. Главное, чтобы правильно работал штаб клуба. Тогда будет нормальный успех. Понятно, что «Локомотив» не может делать больших затрат и купить Крыховяка, как в своё время. Надо как-то пройти эти тяжёлые времена», — сказал Сенников в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Николаем Барановым.

Ранее источник, знакомый с ситуацией, сообщил «Чемпионату», что долги «Локомотива» превышают 1 млрд рублей. Отмечалось, что во время прохождения лицензирования на следующий сезон клуб включил в доходную часть продажи полузащитников Алексея Батракова и Артёма Карпукаса, защитника Сесара Монтеса и нападающего Дмитрия Воробьёва, чтобы получить право играть в следующем сезоне, иначе был риск неполучения лицензии.

Материалы по теме
«Батракова и Кисляка знают в Европе». Рахимов — о золоте «Зенита», «Спартаке» и «Рубине»
Эксклюзив
«Батракова и Кисляка знают в Европе». Рахимов — о золоте «Зенита», «Спартаке» и «Рубине»
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android