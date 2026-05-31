Германия — Финляндия. Прямая трансляция
Видео: Матвей Сафонов поднял трофей ЛЧ на чемпионском параде «ПСЖ»

Российский вратарь «Пари Сен-Жермен» Матвей Сафонов поднял трофей Лиги чемпионов на чемпионском параде французской команды в Париже. «ПСЖ» победил в финале турнира лондонский «Арсенал» со счётом 1:1 (4:3 пен.). Россиянин провёл на поле всю встречу.

Лига чемпионов . Финал
30 мая 2026, суббота. 19:00 МСК
ПСЖ
Париж, Франция
Окончен
1 : 1
4 : 3
Арсенал
Лондон, Англия
0:1 Хаверц – 6'     1:1 Дембеле – 65'    

Финал Лиги чемпионов проходил на стадионе «Пушкаш Арена» в Будапеште. В качестве главного арбитра выступил Даниэль Зиберт (Германия).

По итогам сезона российский голкипер сыграл в 27 матчах за клуб во всех турнирах, в которых пропустил 28 голов и 12 раз отыграл «на ноль». Кроме того, Сафонов стал первым россиянином, дважды победившим в Лиге чемпионов.

«ПСЖ» выиграл, а Париж — снова проиграл. Как разносили город после финала ЛЧ. Видео
