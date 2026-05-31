Германия — Финляндия. Прямая трансляция
Главная Футбол Новости

Юрий Сёмин поделился впечатлениями от победы «ПСЖ» в финале Лиги чемпионов

Юрий Сёмин поделился впечатлениями от победы «ПСЖ» в финале Лиги чемпионов
Комментарии

Известный российский тренер Юрий Сёмин прокомментировал победу «ПСЖ» над «Арсеналом» в финале Лиги чемпионов УЕФА. Встреча закончилась победой парижан со счётом 1:1 (4:3 пен.).

Лига чемпионов . Финал
30 мая 2026, суббота. 19:00 МСК
ПСЖ
Париж, Франция
Окончен
1 : 1
4 : 3
Арсенал
Лондон, Англия
0:1 Хаверц – 6'     1:1 Дембеле – 65'    

«Финал Лиги чемпионов — подведение итогов европейского сезона. Играли две команды, которые были объективно сильнее всех в этом году. Игра сложилась в ожидаемом ключе: большое внимание обороне, но «ПСЖ» было сложнее из-за ошибки и гола уже на пятой минуте. Пришлось больше атаковать, но уж очень хорошо играл в обороне «Арсенал», как и весь сезон.

Однако «ПСЖ» завладел мячом и мог диктовать свои условия. Моментов было мало, но один из них, который создал Хвича, увенчался пенальти. Это сыграло решающую роль в дальнейшем. В дополнительное время сил у команд осталось не очень много — играли на ничью и ждали пенальти. А это уже лотерея, в которой лучший игрок «Арсенала» Габриэл [Магальяйнс] просто не попал в ворота.

Настоящий футбольный праздник! Полный город болельщиков. Обстановка и организация, как и на всех финалах, была на лучшем уровне», — сказал Сёмин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владимиром Четвериком.

