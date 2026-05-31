«Ювентус» хочет усилиться голкипером Давидом де Хеа — Goal.com

Испанский голкипер Давид де Хеа может перейти из «Фиорентины» в туринский «Ювентус». Об этом сообщает Goal.com.

Ранее туринцы хотели усилить вратарскую линию команды Алисоном Бекером из «Ливерпуля», однако мерсисайдцы не пожелали расставаться с футболистом. «Бьянконери» надеются подписать вратаря с опытом выступлений в больших турнирах, де Хеа является именно таким вариантом.

В 46 матчах прошедшего клубного сезона Давид де Хеа 13 раз отыграл всухую. По данным сайта Transfermarkt, текущая рыночная стоимость футболиста составляет € 3,5 млн. Контракт игрока с «Фиорентиной» рассчитан до лета 2028 года.