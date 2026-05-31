Германия — Финляндия. Прямая трансляция
«Отвёл глазами». Нигматуллин — об игре Сафонова в серии пенальти финала ЛЧ

Российский экс‑вратарь Руслан Нигматуллин высказался об игре голкипера «ПСЖ» Матвея Сафонова в серии пенальти финала Лиги чемпионов УЕФА с лондонским «Арсеналом» (1:1, 4:3). Россиянин не отразил ни одного удара.

Лига чемпионов . Финал
30 мая 2026, суббота. 19:00 МСК
ПСЖ
Париж, Франция
Окончен
1 : 1
4 : 3
Арсенал
Лондон, Англия
0:1 Хаверц – 6'     1:1 Дембеле – 65'    

«Смазанные пенальти игроков «Арсенала», безусловно, заслуга Сафонова. Как говорят вратари на фирменном сленге: «Отвёл глазами». Сделал всё, чтобы полевые промазали — то есть напугал», — сказал Нигматуллин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ильёй Никульниковым.

Финал Лиги чемпионов проходил на стадионе «Пушкаш Арена» в Будапеште. В качестве главного арбитра выступил Даниэль Зиберт (Германия).

