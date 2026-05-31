Ибраима Конате выступил с прощальной речью после сообщения об уходе из «Ливерпуля»

Защитник «Ливерпуля» Ибраима Конате выступил с прощальной речью после сообщения об уходе из команды. Ранее клуб объявил о завершении сотрудничества с футболистом по истечении срока действующего соглашения.

«Уважаемый Ливерпуль!

Пять лет назад я приехал сюда молодым игроком с большими мечтами. Сегодня уезжаю с воспоминаниями, которые останутся со мной на всю жизнь.

Представлять этот клуб было для меня честью. Мы пережили вместе невероятные моменты: взлёты и падения, трофеи, испытания, дружбу на всю жизнь и душераздирающие моменты, которые навсегда останутся с нами. Ни один из них не был таким болезненным, как потеря нашего брата Диогу [Жоты].

Потеря отца в этом году стала одним из самых тяжелых периодов в моей жизни, но даже в трудные времена моя преданность этому клубу не изменилась. В самые тяжелые моменты я отдавал все свои силы ради этой эмблемы.

Моим товарищам по команде, тренерам, персоналу и всем, кто работает за кулисами, спасибо, что помогаете мне расти каждый день.

И спасибо болельщикам. Спасибо вам за вашу любовь, вашу энергию и вашу невероятную поддержку. «Энфилд» — поистине особенное место, и игру перед вами я никогда не воспринимал, как обыденность. Мне очень жаль, что у меня не было возможности попрощаться со всеми вами на последней игре. В тот момент я и не подозревал, что это будет мой последний выход в этой футболке перед вами.

От всего сердца благодарю вас за всё. Люблю вас всех и буду нести Ливерпуль с собой, куда бы я ни пошёл. Это непростое прощание, но пришло время для новых испытаний и новой главы. До скорой встречи», — приводит слова Конате официальный сайт клуба.

Конате перешёл в «Ливерпуль» из «РБ Лейпциг» летом 2021 года. Футболист провёл в общей сложности 183 матча за английскую команду и забил семь голов.