Франсишку Консейсау: больно было слышать, будто я играю лишь потому, что тренер — мой отец

Крайний нападающий «Ювентуса» и сборной Португалии Франсишку Консейсау рассказал, как ему помог отец — тренер Сержиу Консейсау в его профессиональном развитии.

«Мой отец говорит мне играть с полной отдачей, получать удовольствие от футбола и стараться изменить ход матча, используя свои сильные качества. Но мне нравится и обороняться, а также выигрывать единоборства, поскольку этому меня научил отец в детстве: победа в единоборстве может быть так же полезна, как голевая передача или гол. Это радует меня, как и дриблинг или забитый мяч. Стараюсь выигрывать единоборства, чтобы помочь команде. Многому научился у своего отца, потому что он отличный тренер, он показал мне, над чем нужно работать, если я сегодня здесь, это потому, что он помог мне стать лучше.

Но возникали и непростые моменты, ведь в 18 лет больно было слышать, как люди утверждают, будто я играю лишь потому, что тренер — мой отец. Это закалило меня психологически и позволило быстрее повзрослеть. Всем было известно, что я сын Сержиу Консейсау, но они также понимали, что я играю не только потому, что его сын, но и по той причине, что обладаю необходимыми качествами. Я отлично проявил себя в первой команде с самого начала. Мой отец очень строг и дома, и в футболе, но особенно на работе, потому что там огромная ответственность. Дома он мягче. На работе он очень требователен, когда я был в «Порту», ​​он взвешивал нас каждый день. Если я набирал на 100 грамм больше нормы, он рекомендовал мне в этот день есть меньше», — приводит слова Консейсау La Gazzetta dello Sport.

