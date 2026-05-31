Дембеле пообещал фанатам третью победу в Лиге чемпионов в следующем сезоне

Нападающий «ПСЖ» Усман Дембеле во время чемпионского парада, посвящённого победе парижской команды в Лиге чемпионов сезона-2025/2026, пообещал болельщикам третью победу в турнире в следующем сезоне.

«Спасибо всем за поддержку. Мы вернёмся в следующем году за третьим трофеем!» — приводит слова Дембеле RMC Sport.

«ПСЖ» стал победителем турнира, одержав победу в финальном матче над лондонским «Арсеналом» (1:1, 4:3 пен.). В прошлогоднем розыгрыше трофея парижский клуб в финале разгромил миланский «Интер» (5:0).

В сезоне-2025/2026 Лиги чемпионов Дембеле принял участие в 13 матчах турнира, в которых забил восемь мячей и сделал две результативные передачи. Форвард попал в символическую сборную турнира.