Германия — Финляндия. Прямая трансляция
«Ньюкасл Юнайтед» нашёл возможную замену Гордону в Лиге 1 — источник

Комментарии

«Ньюкасл Юнайтед» интересуется бельгийским нападающим «Лилля» Матиасом Фернандес-Пардо. Об этом сообщает inews.co.uk.

«Сороки» видят в этом футболисте замену Энтони Гордону, который ранее перешёл в «Барселону». La Gazzetta dello Sport отмечает, что на футболиста также претендуют «Манчестер Юнайтед», «Манчестер Сити», «Боруссия» Дортмунд и «Барселона».

Матиас Фернандес-Пардо выступал за «Андерлехт», «Мехелен», «Лилль» и «Генк». За «догов» на взрослом уровне футболист выступает с лета 2024 года. В 41 матче прошедшего клубного сезона Фернандес-Пардо забил восемь голов и отдал семь результативных передач.

