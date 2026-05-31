Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Лучший букмекер Матч-центр Новости Эфир Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Германия — Финляндия. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2RanykKoCD
Смотреть трансляцию
21:45 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Сергей Шавло: если Помазун выручил «Спартак» в Кубке, надо дать шанс в РПЛ

Сергей Шавло: если Помазун выручил «Спартак» в Кубке, надо дать шанс в РПЛ
Комментарии

Бывший генеральный директор московского «Спартака» Сергей Шавло высказался о вратарях красно-белых Александре Максименко и Илье Помазуне.

«У Максименко были игры, где не выручал. На Александра упало напряжение болельщиков и экспертов, что надо менять его. Но в последних матчах сыграл «на ноль». В Кубке выручил в опасных моментах. Думаю, он уже успокоился, поэтому выдал в конце хорошие матчи.

Если Помазун выручил в Кубке, ему надо дать шанс в РПЛ. Но тут зависит, как на это посмотрит тренер вратарей. Он же принимает решение. Плюс надо смотреть, в какой форме будут ребята. Но Помазун заслужил играть. Он выручил в серии пенальти, ему надо дать шанс. Илья — приличный вратарь, но в РПЛ у него мало практики», — сказал Шавло в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Марией Куцубеевой.

Помазун был признан лучшим игроком «Спартака» по итогам мая. Игрок провёл за красно‑белых один матч. В Суперфинале Фонбет Кубка России с «Краснодаром» Помазун отразил два послематчевых пенальти, принеся своей команде победу в турнире — 1:1 (4:3 пен.). Всего за прошедший сезон голкипер принял участие в 10 матчах за клуб, в которых пропустил девять мячей.

Материалы по теме
Илья Помазун признан лучшим игроком «Спартака» в мае
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android