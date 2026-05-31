Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Лучший букмекер Матч-центр Новости Эфир Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Германия — Финляндия. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2RanykKoCD
Смотреть трансляцию
21:45 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Сафонов опубликовал видео от первого лица с чемпионского парада «ПСЖ» после победы в ЛЧ

Сафонов опубликовал видео от первого лица с чемпионского парада «ПСЖ» после победы в ЛЧ
Комментарии

Российский голкипер «Пари Сен-Жермен» Матвей Сафонов в своём телеграм-канале опубликовал видео от первого лица с чемпионского парада в Париже, посвящённого победе столичной команды в Лиге чемпионов сезона-2025/2026. «ПСЖ» стал победителем турнира, одержав победу в финальном матче над лондонским «Арсеналом» (1:1, 4:3 пен.).

Лига чемпионов . Финал
30 мая 2026, суббота. 19:00 МСК
ПСЖ
Париж, Франция
Окончен
1 : 1
4 : 3
Арсенал
Лондон, Англия
0:1 Хаверц – 6'     1:1 Дембеле – 65'    

Видео доступно в телеграм-канале Матвея Сафонова.

По итогам сезона российский голкипер сыграл в 27 матчах за клуб во всех турнирах, в которых пропустил 28 голов и 12 раз отыграл «на ноль». Кроме того, Сафонов стал первым россиянином, дважды победившим в Лиге чемпионов. А «ПСЖ» стал вторым клубом в истории, выигравшим данный турнир в двух сезонах подряд.

Материалы по теме
Видео: Матвей Сафонов поднял трофей ЛЧ на чемпионском параде «ПСЖ»
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android