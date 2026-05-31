Германия — Финляндия. Прямая трансляция
Фото: чемпионский парад «ПСЖ» после победы клуба в Лиге чемпионов

Состоялся чемпионский парад «ПСЖ» в Париже, Франция, после победы клуба в Лиге чемпионов. В финале турнира французская команда обыграла лондонский «Арсенал» со счётом 1:1 (4:3 пен.).

Лига чемпионов . Финал
30 мая 2026, суббота. 19:00 МСК
ПСЖ
Париж, Франция
Окончен
1 : 1
4 : 3
Арсенал
Лондон, Англия
0:1 Хаверц – 6'     1:1 Дембеле – 65'    

Фото: Franco Arland/Getty Images

Финал Лиги чемпионов проходил на стадионе «Пушкаш Арена» в Будапеште. В качестве главного арбитра выступил Даниэль Зиберт (Германия). Российский вратарь «Пари Сен-Жермен» Матвей Сафонов провёл на поле всю встречу.

По итогам сезона «ПСЖ» также выиграл чемпионат Франции, Суперкубок УЕФА и Межконтинентальный кубок ФИФА.

На стадии полуфинала Лиги чемпионов «ПСЖ» по сумме двух матчей победил мюнхенскую «Баварию» со счётом 6:5. На аналогичном этапе состязания лондонский «Арсенал» по сумме двух встреч обыграл мадридский «Атлетико» со счётом 2:1.

«ПСЖ» выиграл, а Париж — снова проиграл. Как разносили город после финала ЛЧ. Видео
