Германия — Финляндия. Прямая трансляция
Главная Футбол Новости

Польша — Украина, результат матча 31 мая 2026, счет 0:2, товарищеский матч 2025/2026

Сборная Украины одержала победу над командой Польши в товарищеском матче
Завершился товарищеский матч между сборными Польши и Украины. Игра прошла на стадионе «Тарчиньски Арена» во Вроцлаве, Польша. В качестве главного арбитра выступил Филип Глова из Словакии. Победу в матче со счётом 2:0 праздновали футболисты гостей.

31 мая 2026, воскресенье. 18:30 МСК
0:1 Яремчук – 34'     0:2 Ярмоленко – 44'    

Первый мяч в матче забил нападающий сборной Украины Роман Яремчук на 34-й минуте. На 44-й минуте полузащитник Андрей Ярмоленко удвоил преимущество гостей, установив окончательный счёт — 2:0.

Обе национальные команды не квалифицировались на чемпионат мира 2026 года.

В предыдущий раз сборные Польши и Украины встречались в товарищеском матче летом 2024 года. В той игре польская национальная команда одержала победу со счётом 3:1.

Сборная Украины располагается на 32-й строчке в рейтинге Международной федерации футбола (ФИФА). Польская национальная команда занимает 35-е место в этом списке.

