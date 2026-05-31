Германия — Финляндия: стартовые составы команд на товарищеский матч

Сегодня, 31 мая, состоится товарищеский матч, в котором встретятся сборные Германии и Финляндии. Игра пройдёт на стадионе «МЕВА Арена» в Майнце. В качестве главного арбитра выступит Матеус Дельгадо Кандакан из Бразилии. Стартовый свисток судьи прозвучит в 21:45 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

Стартовые составы команд.

Германия: Бауман, Киммих, Та, Шлоттербек, Браун, Павлович, Карл, Мусиала, Вирц, Нмеча, Ундав.

Финляндия: Градецки, Алхо, Коски, Миеттинен, Махута, Сухонен, Валта, Мархиев, Лод, Кескинен, Кялльман.

Сборная Германии примет участие в чемпионате мира 2026 года, который пройдёт предстоящим летом в США, Канаде и Мексике. Соперниками немецкой команды по группе E станут команды Кюрасао, Кот-д'Ивуара и Эквадора. 6 июня Германия проведёт товарищескую игру с США.

Финляндия не смогла выйти в финальную стадию ЧМ-2026, заняв третье место в группе G европейской квалификации, уступив места выше сборным Польши и Нидерландов.