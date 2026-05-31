Мостовой: «ПСЖ» наказал «Арсенал» за самую слабую игру в финале Лиги чемпионов

Российский экс-футболист Александр Мостовой раскритиковал игру лондонского «Арсенала» в финальном матче Лиги чемпионов сезона-2025/2026 с «ПСЖ» (1:1, 3:4 пен.).

«Так нельзя играть, как это делал «Арсенал» в финале Лиги чемпионов. Нельзя всей командой стоять у своей штрафной. Это рано или поздно должно было закончиться. У «Арсенала» по ходу матча выпадали два-три человека. В перерыве надо было выпускать Дьёкереша. Потому что впереди у них вообще ничего не было — всего один удар в створ.

Это была самая слабая игра «Арсенала», которую я видел. Их за это наказал «ПСЖ». Думал, парижане дожмут в основное время соперника. В итоге было дополнительное время. У «Арсенала» хоть что-то появилось, когда сделали замены. Но последние 10 минут всё равно стояли в штрафной и ждали, когда свистнет судья. А пенальти — лотерея», — сказал Мостовой в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Николаем Барановым.