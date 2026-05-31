«Интеру» предложили подписать защитника «МЮ» Магуайра — La Gazzetta dello Sport

Защитник «Манчестер Юнайтед» Гарри Магуайр может продолжить карьеру в миланском «Интере». Об этом сообщает La Gazzetta dello Sport.

По данным источника, представители футболиста контактировали с «нерадзурри» на предмет возможного трансфера. Отмечается, что приоритетным вариантом миланцев для усиления линии обороны является Умар Соле из «Удинезе».

Гарри Магуайр в 25 матчах прошедшего клубного сезона забил два гола и отдал две голевые передачи. Главный тренер сборной Англии Томас Тухель ранее не включил игрока в заявку команды на чемпионат мира — 2026. Контракт игрока с манкунианцами рассчитан до лета 2027 года.