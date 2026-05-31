Германия — Финляндия. Прямая трансляция
Главная Футбол Новости

Экс-игрок «Арсенала» Киоун высказался после поражения «пушкарей» в финале ЛЧ

Экс-игрок «Арсенала» Киоун высказался после поражения «пушкарей» в финале ЛЧ
Комментарии

Экс-игрок «Арсенала» Мартин Киоун высказался после поражения лондонцев в финальном матче Лиги чемпионов с «ПСЖ» — 1:1 (3:4 пен.).

Лига чемпионов . Финал
30 мая 2026, суббота. 19:00 МСК
ПСЖ
Париж, Франция
Окончен
1 : 1
4 : 3
Арсенал
Лондон, Англия
0:1 Хаверц – 6'     1:1 Дембеле – 65'    

«Действительно горжусь тем, чего команда добилась сегодня. 20 лет назад казалось, что это конец эпохи. Арсен Венгер оставался ещё 10 лет, но на этом успехи команды под его руководством закончились. Чувствую, что у этой команды есть потенциал для большего. Теперь им просто нужно использовать эту энергию и эту боль, чтобы справиться с предстоящими турнирами в следующем году.

«Арсенал» вернётся ещё сильнее, лучше и мощнее. Они будут [работать] на трансферном рынке, это только начало для Артеты, с уверенностью в победе в Премьер-лиге. Им не хватило всего одного пенальти, чтобы стать чемпионами Европы, так что думаю, это отличная отправная точка для дальнейшего развития. Это действительно разбудило аппетит Джоша Кронке [совладельца «Арсенала»], когда он вручал медали.

Думая обо всех болельщиках в Африке, знаем, что это огромный футбольный клуб, они сражались на равных с лучшими в мире. «Арсенал» будет развивать этот успех, возможно, вернёт привлекательный футбол, но основное внимание всегда будет уделяться стремлению к победе», — приводит слова Киоуна TNT Sports.

